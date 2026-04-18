Una nuova ricerca indica che il cervello umano utilizza segnali biologici per valutare la veridicità delle notizie, anche prima di averle lette completamente. Si tratta di un meccanismo che si attiva attraverso segnali negli occhi, quasi invisibili, che aiutano a distinguere tra informazioni vere e false. Lo studio suggerisce che questa risposta si verifica in modo automatico, prima che si formuli una valutazione cosciente della notizia.

Un segnale biologico quasi invisibile rivela come il cervello umano prenda posizione sulla veridicità di una notizia prima ancora che la lettura sia completata. Una ricerca condotta da Stefano Lasaponara, docente presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Santa Lucia IRCCS, ha dimostrato che le convinzioni pregresse agiscono come un filtro che altera profondamente la capacità di apprendere e distinguere i fatti reali dalle falsità. L’indagine, pubblicata sulla rivista Pnas, si è concentrata su un meccanismo cognitivo estremamente sottile: la reazione delle pupille durante l’esposizione alle informazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il segreto è negli occhi: ecco come il cervello filtra le fake news

Obsessed, her younger boyfriend staged an accident to cage her. Can she escape his deadly love

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