Un nuovo opuscolo che sostiene il sì al referendum circola in vista del voto, diffondendo numerose affermazioni sulla riforma. Tra le dichiarazioni si trovano accuse di minacce alla democrazia, timori di giudici sotto controllo politico e tentativi di bloccare una modifica legislativa che si aspetta da molto tempo. L’intento è di contrastare le critiche e di promuovere il sì.

C’è chi parla di “pericolo per la democrazia”, chi agita lo spettro di giudici sotto controllo politico e chi, più semplicemente, prova a fermare una riforma attesa da anni. Questa volta la risposta a chi arriva diretta, senza giri di parole: “Sono tutte fake news”. È questo il cuore del volantino sloveno che in queste ore circola nelle aree di confine, una vera e propria controffensiva comunicativa rivolta alle tesi sostenute da coloro che sono schierati contro il referendum sulla giustizia. Il testo non usa mezzi termini. Punto per punto, vengono s montate quelle che vengono definite “menzogne” sulla riforma. L’accusa più ricorrente? Che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri sarebbe un rischio per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, l’opuscolo che rilancia il Sì: "Ecco le fake news sulla riforma"

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