Il Partito Democratico irpino ha annunciato la nomina di Alaia come nuovo segretario provinciale. De Luca jr ha dichiarato che ora è il momento di lavorare insieme per riprendere il controllo del Comune. La scelta è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo passaggio nella gestione del partito a livello locale. La nomina e le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un comunicato ufficiale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Partito Democratico irpino ha un nuovo segretario provinciale: l’assemblea ha eletto Marco Santo Alaia, al termine di una fase congressuale segnata da confronti, scontri e tentativi di sintesi tra le diverse sensibilità interne al partito, alla fine arrivata A segnare simbolicamente il passaggio di consegne anche la presenza del segretario uscente, Nello Pizza, che ha partecipato ai lavori dell’assemblea e ha di fatto passato il testimone alla nuova guida provinciale del partito. Nel corso del confronto congressuale è intervenuto anche Piero De Luca, che ha richiamato la necessità di rafforzare il Pd sul territorio e di costruire una fase politica fondata sulla responsabilità e sulla coesione interna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd, Alaia Segretario. De Luca jr: “Ora unità per riprenderci il Comune”

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