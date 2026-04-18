Il sasso insegna a chi vuole capire. Non tutti sono pronti a riconoscere il valore delle istituzioni attraverso il proprio lavoro o servizio. In alcuni casi, si evidenziano critiche o mancanze che portano a riflettere sul funzionamento e sulla percezione pubblica delle strutture pubbliche. La realtà quotidiana mostra come alcune azioni o atteggiamenti possano influenzare l'immagine e la fiducia nei confronti delle istituzioni stesse.

“La persona distratta vi è inciampata. Quella violenta, l’ha usato come proiettile. L’imprenditore l’ha usato per costruire. Davide uccise Golia E Michelangelo ne fece la più bella scultura. La differenza non l’ha fatta il sasso, ma l’uomo”. Se noi umani accettassimo l’insegnamento del “pedagogista muto chiamato sasso“, capiremmo che è sempre la diversa qualità degli uomini che li progettano, producono, usano e valutano, a qualificare i mezzi. La stessa automobile guidata da due autisti diversi produce effetti diversi: salva, danneggia altri mezzi, o uccide passeggeri o passanti, perché è sempre e solo la qualità del soggetto a qualificare l’oggetto che ha in uso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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