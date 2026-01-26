La Rai non vuole più casi Olly | chi non vuole andare all’Eurovision deve dirlo subito

La Rai ha deciso di non insistere più sui candidati che non desiderano partecipare all’Eurovision Song Contest. Chi non intende concorrere deve comunicarlo tempestivamente, per favorire una selezione trasparente e efficace. Pur non avendo lo stesso impatto di Sanremo, l’Eurovision rappresenta una piattaforma significativa per gli artisti italiani, offrendo visibilità internazionale e opportunità importanti nel panorama musicale europeo.

L’ Eurovision Song Contest non smuove le acque come il Festival di Sanremo, ma rappresenta comunque una vetrina importante. E più è più prestigiosa la vetrina più attrae l’attenzione del pubblico. Ma anche la preoccupazione della Rai. Il tema riguarda il rappresentante per l’Italia da mandare. Fino allo scorso anno il problema non era davvero un problema, chi vinceva Sanremo andava dritto all’ Eurovision, e quando nel 2016 gli Stadio hanno rinunciato lasciando campo libero a Francesca Michielin, nessuno ci fece granché caso, anche perché l’ESCmania non era ancora scoppiata. L’anno scorso invece, quando Olly ha rifiutato la partecipazione, ufficialmente perché non voleva rimandare un paio di date del tour, la Rai ha evidentemente accusato il colpo, tanto che quest’anno, a domanda diretta, il vicedirettore del Prime Time Claudio Fasulo non ha nascosto che si stanno preparando per evitare, citiamo, «di sentirci in imbarazzo la domenica mattina», ovvero il giorno seguente alla finale del Festival.🔗 Leggi su Open.online

