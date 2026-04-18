Il Sap Due o tre volanti per tutto il territorio

Con l’arrivo della stagione estiva, il Sindacato autonomo di polizia ha annunciato che saranno presenti due o tre volanti in ogni zona del territorio. Questa decisione arriva in risposta alla necessità di garantire un maggiore controllo durante i mesi di maggiore afflusso di persone e di eventi pubblici. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui tempi di attuazione o sulle modalità operative di questa preventiva presenza delle forze dell’ordine.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Sap, Sindacato autonomo di polizia, torna a farsi portavoce delle esigenze operative del personale di polizia in servizio nel Fermano, rivolgendo un appello chiaro e formale al Dipartimento della pubblica sicurezza affinché disponga con urgenza l’invio di personale aggregato per i mesi estivi, con particolare riferimento alla polizia stradale, che sconta oggi una condizione di forte sottorganico. "L’attuale assetto di pattugliamento sul territorio – spiega il segretario provinciale del Sap, Alessandro Patacconi - che conta due o tre volanti con sottufficiale per ogni fascia oraria, garantisce una copertura ordinaria del territorio, ma nei mesi estivi la situazione si complica inevitabilmente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Sap "Due o tre volanti per tutto il territorio" Notizie correlate Sicurezza, l’allarme del Sap: “Zero nuovi agenti, così il territorio va verso il collasso”LECCE – Il “modello Salento” brilla per turismo, sport e grandi eventi, ma dietro la facciata dei riflettori si nasconde un’emergenza silenziosa che... Leggi anche: Frosinone, tenta un gesto estremo dalla finestra: salvata da due poliziotti delle Volanti Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il Sap Due o tre volanti per tutto il territorio; La stagione estiva si avvicina e cresce la preoccupazione per la sicurezza. Il SAP chiede rinforzi; Sicurezza nel Fermano: il Sap chiede rinforzi estivi e interventi strutturali per gli organici. Il Sap Due o tre volanti per tutto il territorioGrido di dolore del sindacato di polizia in vista della bella stagione: Non siamo una zona marginale, serve più personale e non meno ... ilrestodelcarlino.it 'Chi ten a mamma è ricc e Nun o sap!' Carciofini della vicina Piana del Sele (Paestum) sott'olio preparati dalla mia mamma . E 'cche 'vvo dic a 'ffa! La mia cena di stasera - facebook.com facebook