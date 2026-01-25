Sicurezza l’allarme del Sap | Zero nuovi agenti così il territorio va verso il collasso

Il “modello Salento” si distingue per il successo nel settore turistico e degli eventi, ma dietro questa vitalità si nasconde una criticità: la mancanza di nuovi agenti di polizia. La carenza di personale mette a rischio la sicurezza del territorio, che potrebbe collassare sotto la pressione di un’organizzazione insufficiente. Un aggiornamento necessario per garantire la tutela di cittadini e visitatori, evitando che l’emergenza silenziosa diventi un problema insormontabile.

LECCE – Il “modello Salento” brilla per turismo, sport e grandi eventi, ma dietro la facciata dei riflettori si nasconde un’emergenza silenziosa che rischia di compromettere la tenuta della sicurezza pubblica. È questo il cuore della lettera aperta inviata dai segretari provinciali del Sap.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sos casa, l’allarme del Sap: “Arrivano i nuovi agenti, ma non ci sono gli alloggi”Il Sap di Imola segnala una criticità riguardo alla disponibilità di alloggi per il personale del Commissariato, in concomitanza con l’arrivo di nuovi agenti.

Leggi anche: Arezzo, Polizia allo stremo: mancano oltre cento agenti. Il COISP lancia l’allarme: “a rischio la sicurezza del territorio”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Parco della Cittadella, l’allarme dell’associazione: Solo tre telecamere, sicurezza insufficiente; Carenza di personale e tagli al facchinaggio, l'allarme della Cisl Fp per la Asl: A rischio servizi e sicurezza; Sicurezza a Bologna: l’allarme dell’assessora Madrid: Troppe aggressioni nelle ‘zone rosse’, servono più agenti; Genova, tavolo in Prefettura sulla sicurezza di ponti e impalcati. L'allarme della sindaca Salis: serve un miliardo di euro.

Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l’ordinanza del prefettoGravissimo un 57enne funzionario del ministero delle Imprese Poi colpito un rider. Quattro fermati, uno doveva essere espulso. Nel 2025 la Polfer ha arrestato più di mille persone. Forza Italia: Serv ... quotidiano.net

Allarme sicurezza, la sindaca: Potenziamo la videosorveglianzaBomporto, preoccupano i ripetuti furti e vandalismi. Meschiari: La caserma. resta una priorità. msn.com

Liratv. . Sicurezza a Salerno, l’allarme ignorato Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #allarme #sicurezza #salerno #furti #piazza #vittorio #veneto #quotidiani #paura #negozi #st - facebook.com facebook

Sicurezza e ordine pubblico, il Silp lancia allarme su carenza personale: "Meno propaganda e più misure strutturali" x.com