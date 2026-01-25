Girona-Getafe lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a Montilivi

Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Girona e Getafe, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00 a Montilivi. La partita chiuderà la giornata di campionato, offrendo uno sguardo sulle formazioni, quote e pronostici. Dopo un avvio difficile, il Girona ha mostrato un importante miglioramento, invertendo le previsioni iniziali. Per gli appassionati di scommesse sportive, un'occasione per valutare le opportunità di puntata su questa sfida.

Il Girona aveva iniziato la stagione in maniera veramente terribile e le premesse potevano far pensare a un serio rischio di retrocessione per una squadra che sembrava a fine ciclo: da un paio di mesi a questa parte, però, i catalani hanno cambiato completamente volto e meritano grandissimi complimenti per aver dato la giravolta a.

