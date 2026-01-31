Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano con i Patrioti europei

Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano, in risposta alle proteste contro l’arrivo degli agenti americani dell’Ice in occasione delle Olimpiadi. Mentre migliaia di persone si sono radunate in piazza per manifestare il loro dissenso, il leader della Lega ha parlato al telefono con i militanti di Bologna e Ferrara, annunciando due eventi in vista. La tensione resta alta tra chi vuole mostrare il proprio no e chi organizza iniziative di protesta.

Mentre a Milano migliaia di persone sono scese in piazza per dire 'no' all'arrivo degli agenti americani dell'Ice in occasione delle Olimpiadi, il ministro dei Trasporti e leader della Lega è intervenuto telefonicamente alle assemblee dei militanti di Bologna e Ferrara lanciando due eventi. Anche per questo, Salvini ha chiesto ai suoi di preparare a marzo un grande evento a Bologna per parlare di immigrazione e lanciare la grande manifestazione della Lega e dei Patrioti europei in agenda

