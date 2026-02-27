Aggressione all' addetto dell' ecocentro di Nole | uomo identificato dopo le analisi dei filmati delle telecamere e denunciato

A metà febbraio 2026, la polizia locale di Nole ha ricevuto una segnalazione riguardante un'aggressione a un operatore all’interno dell’ecocentro di via Monea. Le forze dell’ordine hanno analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che hanno portato all’identificazione dell’uomo coinvolto. Successivamente, l’individuo è stato denunciato.

A metà febbraio 2026 la polizia locale di Nole ha ricevuto una segnalazione su un'aggressione a un operatore avvenuta all'interno dell'ecocentro di via Monea. Raccolti subito gli elementi del fatto, gli agenti coordinati dal comandante Marco Ortalda hanno visionato le immagini delle telecamere.