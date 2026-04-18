Il rettore dell'università locale, eletto a maggio e in carica da ottobre, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza e sui suoi interessi. Durante un'intervista, ha parlato del desiderio di aumentare la visibilità dell'ateneo e ha menzionato come la bicicletta rappresenti un momento di relax nella sua quotidianità. La sua carriera e i suoi hobby sono stati al centro di questa conversazione.

Una vita di passioni, in università. Roberto Bellotti è stato eletto a maggio scorso rettore ed è in carica dal primo ottobre. Professore ordinario di Fisica, la materia di cui si è innamorato già nei primi mesi al Liceo scientifico Scacchi. Una vita nell’università, poi: a Bari si è laureato, qui ha continuato la carriera accademica fino a diventare rettore. La passione come fil rouge: quella per la conoscenza, per la Fisica, per lo sport. Da ragazzo giocava a basket a livello agonistico, oggi gira la Puglia in bicicletta, approfittando anche del bel clima pugliese, dove il freddo è sempre più raro anche in inverno. «La vita da rettore è gravosa, ma va bene così, perché arrivano anche molte soddisfazioni».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il rettore di Uniba Roberto Bellotti si racconta: «Sogno un?università ancora più visibile. Con la bici mi rilasso». L'intervista

Notizie correlate

Mattia Briga racconta il brano “Sognatori”: “Oggi non sogno più da solo. Stiamo realizzando il sogno di diventare genitori. Maria De Filippi? Si parla spesso della condizione delle donne, lei rappresenta la donna libera e indipendente” – IntervistaIl 23 gennaio è uscito “Sognatori” il nuovo singolo del cantautore Mattia Briga (In arte Briga).

Enrico Nigiotti racconta “Maledetti Innamorati”: “I miei figli mi hanno dato più sensibilità. Sanremo? Un’epifania. Il duetto con Olly è l’inno alla nostra amicizia” – Intervista VideoEnrico Nigiotti reduce dal Festival di Sanremo dove ha partecipato in gara con il brano “Ogni volta che non so volare”, lo scorso 13 marzo ha...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Teatro (mi) fa bene — Italiano; Al rettore Uniba Bellotti il premio Regina Elena 2026: Per il suo rilevante contributo nella fisica medica; Cosa è stato e cosa sarà: Uniba presenta i risultati nell’ambito del Pnrr; VQR 2020–2024. UniBa migliora la qualità della ricerca e rafforza le politiche di reclutamento.

Uniba, «fuori Israele dall'università»: studenti interrompono le lezioni. Il rettore: su Israele cambio di passo VIDEOAlcuni studenti dell’Università Aldo Moro di Bari, riuniti nella sigla Cambiare Rotta, nella mattinata di oggi avevano tentato di interrompere le lezioni in quattro plessi – Ateneo, Lingue, Scienze ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Rettore UniBa a studenti, 'su Israele cambio di passo deciso'Una delegazione degli studenti universitari baresi riuniti nella sigla Cambiare Rotta, in mobilitazione per la Global Sumud Flotilla e per il popolo palestinese, hanno incontrato il nuovo rettore di ... ansa.it

UniBa rafforza la cooperazione internazionale Ieri, 1° aprile, il Rettore Roberto Bellotti e il Preside della Facoltà di Farmacia e Biochimica dell’Universidad de Buenos Aires, Pablo Evelson, hanno sottoscritto una Lettera d’Intenti per l’avvio di un programma c - facebook.com facebook