Il Remigration Summit spacca la destra mentre Milano si prepara a un sabato di fuoco

A Milano si svolge oggi il Remigration Summit, una manifestazione organizzata da un gruppo che si oppone all’immigrazione. La manifestazione si svolge nel quartiere centrale della città e ha attirato diverse persone, tra sostenitori e oppositori. La presenza degli organizzatori e dei partecipanti ha generato tensioni con alcune forze politiche di destra, divise sulla questione. La giornata si preannuncia focosa con manifestazioni e scontri potenziali.

Milano – Il Remigration Summit divide il centrodestra. La manifestazione di oggi pomeriggio a Milano Senza paura. In Europa padroni a casa nostra organizzata dai Patrioti europei e sostenuta dalla Lega – corteo alle 14 da Porta Venezia, comizio in piazza Duomo – rischia di allargare il solco tra il Carroccio di Matteo Salvini e la nuova Forza Italia voluta da Marina Berlusconi. Certo, il vicepremier e segretario lumbard nei giorni scorsi ha provato a modificare il messaggio della manifestazione di oggi: il tema non sarà solo la “remigrazione” e la lotta all’immigrazione clandestina, ma il no alle attuali politiche europee e all’amministrazione milanese di centrosinistra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Remigration Summit spacca la destra, mentre Milano si prepara a un sabato di fuoco Notizie correlate Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensioneMilano è spaccata in due: si prospetta un weekend potenzialmente di fuoco nel capoluogo lombardo dove sabato, oltre al Remigration Summit organizzato... Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell’estrema destra a MilanoAttilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano e il Remigration Summit (che ora Salvini diluisce): il Consiglio comunale lo condanna, Forza Italia si sfila ma Vannacci critica la destra che ha paura di fare la destra; Milano, il Consiglio comunale condanna il Remigration summit. Si spacca il centrodestra, Lega contro Forza Italia: Stampella della sinistra; A Milano il centrodestra si spacca sul Remigration Summit; REMIGRATION SUMMIT A MILANO: SI SPACCA IL CENTRODESTRA. Remigration: in Consiglio il centrodestra si spaccaOrdine del giorno del Pd approvato grazie ai voti di Forza Italia per esprimere la contrarietà del Comune all'evento promosso dai Patrioti e dalla Lega sabato in piazza Duomo ... rainews.it Milano, il Consiglio comunale condanna il Remigration summit. Si spacca il centrodestra, Lega contro Forza Italia: «Stampella della sinistra»Il raduno previsto per sabato in piazza del Duomo contestato dalla maggioranza, ma anche nell'opposizione energono tensioni: sull'ordine del giorno che definisce l'evento «incompatibile con la democra ... milano.corriere.it Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione - facebook.com facebook A Milano domani tre cortei contro il Remigration Summit. Gli organizatori, 'la manifestazione della Lega sul percorso del 25 Aprile, uno sfregio' #ANSA x.com