Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell'estrema destra a Milano

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà il 18 aprile al Remigration Summit a Milano. L’evento è organizzato da gruppi di estrema destra e ha suscitato polemiche per la presenza di Fontana. La partecipazione di un rappresentante istituzionale a questa conferenza ha generato discussioni tra le varie forze politiche e la società civile.

Attilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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