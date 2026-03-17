Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell'estrema destra a Milano

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà il 18 aprile al Remigration Summit a Milano. L’evento è organizzato da gruppi di estrema destra e ha suscitato polemiche per la presenza di Fontana. La partecipazione di un rappresentante istituzionale a questa conferenza ha generato discussioni tra le varie forze politiche e la società civile.

Attilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana(Adnkronos) – Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano. Altri aggiornamenti su Lombardia Attilio Fontana Temi più discussi: Trasporti, in Lombardia investimenti record e flotta treni più giovane; Fontana e le Olimpiadi: Lombardia da medaglia d’oro. Se hai un sogno qui puoi realizzarlo; Fontana: Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, un successo storico. La Lombardia merita la medaglia d’oro; Milano Cortina 2026, Fontana promuove i Giochi: Lombardia da medaglia d’oro. Inchiesta sul caporalato: indagato il cognato del presidente della Lombardia FontanaLa procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d’urgenza di due società di abbigliamento, Dama Spa (titolare del marchio Paul & Shark) e Alberto Aspesi Spa, nell’ambito di ... unionesarda.it Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla... sull'organizzazione ... quotidiano.net Una nuova indagine si abbatte su Andrea Dini. Il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' risulta indagato dalla Procura di Milano per caporalato: http://dlvr.it/TRXbQW - facebook.com facebook Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&Shark x.com