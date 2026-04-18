A Milano si è svolto il “Remigration summit”, evento che inizialmente aveva come obiettivo quello di discutere politiche di rimpatrio. Tuttavia, l’iniziativa si è trasformata in un’occasione più vicina a un comizio della Lega, senza il supporto degli altri partiti di centrodestra. La manifestazione si è conclusa con interventi e discorsi che hanno evidenziato le divisioni all’interno della coalizione.

Senza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di “remigrazione” Sabato 18 aprile a Milano è in programma una manifestazione organizzata dai Patriots, la coalizione di estrema destra del parlamento europeo di cui fa parte la Lega. Molti lo chiamano “Remigration Summit” perché, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere una replica della controversa manifestazione sulla “remigrazione” che si svolse l’anno scorso a Gallarate, vicino a Milano (ma in provincia di Varese). In realtà sarà una cosa molto diversa, soprattutto perché col passare dei giorni gli stessi...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il “Remigration summit” di Milano alla fine è diventato un’altra cosa

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