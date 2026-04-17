Milano vigilia di tensione per il Remigration Summit

A Milano si prepara una giornata di tensione in vista del Remigration Summit, evento organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei. La manifestazione prenderà il via da via Palestro e si concluderà in piazza del Duomo. La città è sotto stretta sorveglianza in attesa dell’inizio della manifestazione, che ha sollevato diverse preoccupazioni tra le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati, al momento, eventuali incidenti o situazioni di particolare criticità.

Vigilia di altissima tensione a Milano per il Remigration Summit. La manifestazione, organizzata dalla Lega e dai Patrioti europei, partirà da via Palestro per arrivare in Duomo. In testa mille sindaci e amministratori locali lombardi e 20 trattori. Schierati centinaia di agenti delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, vigilia di tensione per il Remigration Summit Notizie correlate Remigration Summit e tre cortei, Milano si prepara a un weekend ad alta tensioneMilano è spaccata in due: si prospetta un weekend potenzialmente di fuoco nel capoluogo lombardo dove sabato, oltre al Remigration Summit organizzato... Remigration Summit, alta tensione: due contromanifestazioni Antifa, polemica in Comune e RegioneMilano, 10 aprile 2026 – Non una, ma due contromanifestazioni dei centri sociali per contestare il Remigration Summit organizzato dal gruppo europeo... Contenuti utili per approfondire Remigration Summit, Milano si prepara ad un sabato rovente: Migliaia di persone attese in piazza. Salvini prova a smorzare, ma la tensione resta altaIl 18 aprile si prospetta una giornata complessa per la città meneghina. Alle ore 15 l’appuntamento organizzato dalla Lega: Chiediamo pace e sicurezza. Fontana ci sarà, Vannacci assente: e la maggio ... ilgiorno.it Milano, Remigration summit e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviatiSabato 18 aprile Milano sarà attraversata da cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo. Strade a rischio dalle 14: info su Atm e Comune ... milano.corriere.it