Milano vigilia di tensione per il Remigration Summit

Da tgcom24.mediaset.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si prepara una giornata di tensione in vista del Remigration Summit, evento organizzato dalla Lega e dai Patrioti europei. La manifestazione prenderà il via da via Palestro e si concluderà in piazza del Duomo. La città è sotto stretta sorveglianza in attesa dell’inizio della manifestazione, che ha sollevato diverse preoccupazioni tra le forze dell’ordine. Non sono stati comunicati, al momento, eventuali incidenti o situazioni di particolare criticità.

Vigilia di altissima tensione a Milano per il Remigration Summit. La manifestazione, organizzata dalla Lega e dai Patrioti europei, partirà da via Palestro per arrivare in Duomo. In testa mille sindaci e amministratori locali lombardi e 20 trattori. Schierati centinaia di agenti delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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