L’Italia ha pareggiato con la Corea del Sud nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e ha ottenuto l’accesso alla semifinale. La squadra italiana di hockey su prato continua così il proprio percorso di qualificazione senza interruzioni. La prossima sfida si giocherà per determinare chi si qualificherà ai Mondiali.

Non si ferma il cammino della nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le azzurre infatti raggiungono l’obiettivo primario di questa manifestazione, quello di superare il girone preliminare ad Hyderabad, in India. Non era semplice, visto che la Corea del Sud, sulla carta, è avanti (almeno nel ranking FIH) rispetto alla squadra di Massimo Lanzano. Le azzurre però hanno ribaltato il pronostico conquistando l’accesso alle semifinali: ci saranno tre pass in palio per la Coppa del Mondo che sarà in programma dal 15 al 30 agosto 2026 a Wavre (Belgio) e ad Amsterdam (Olanda). Nella sfida decisiva contro le coreane è bastato un pareggio alle azzurre per chiudere al secondo posto, dietro l’inarrivabile Inghilterra, il Gruppo A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!

