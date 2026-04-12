Calcio il Ravenna non si ferma | quarta vittoria consecutiva e sguardo ai playoff

Il Ravenna ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie C, battendo il Pontedera per 1-0 nella partita della 31ª giornata del girone B. La sfida si è svolta allo stadio “Mannucci”, con il risultato che ha mantenuto la squadra in corsa per i playoff. La partita si è conclusa con un gol decisivo, contribuendo alla serie positiva del team.

Il Ravenna esce vincente dal campo del “Mannucci” con il risultato di 1 a 0 nella sfida contro il Pontedera, valida per la 31esima giornata del girone B di serie C 20252026. Il Pontedera, partito bene nel primo tempo, arrivava alla sfida all’ultimo posto in classifica con 20 punti e, con questo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Ravenna Ormai lo sguardo è ai playoff Calcio: un super Pisilli regala alla Roma la quarta vittoria consecutiva in Europa League. Pari in rimonta per il BolognaProsegue a vele spiegate il cammino della Roma nella fase a girone unico valida per l’Europa League 2025-2026 di calcio.