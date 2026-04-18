Il primo sì al Senato La legge attesa alla Camera entro il 25 aprile

Il decreto legge sicurezza ha superato la fase al Senato e ora si appresta ad arrivare alla Camera. I tempi per l’esame in aula sono molto ristretti, con la data prevista per la discussione entro il 25 aprile. La legge, che ha suscitato molte discussioni, è stata approvata in Parlamento dopo un lungo iter parlamentare. Ora si attende la sua eventuale approvazione definitiva alla Camera.

Dopo la maratona al Senato, il decreto legge sicurezza arriva alla Camera, ma i tempi per l’esame sono ormai strettissimi. Tra le frizioni nella maggioranza e il muro delle opposizioni, il provvedimento strappa faticosamente il primo via libera dei senatori (96 a favore e 46 contrari) in mezzo alle proteste della sinistra, che in Aula mostra cartelli contro "l’ennesima alluvione panpenalistica". Manca solo una settimana alla scadenza per la conversione in legge del testo e sarà una corsa intrisa di "forzature", denunciano le minoranze. A Montecitorio non ci sarà la selva di emendamenti che al Senato le opposizioni hanno riversato sul provvedimento rallentandolo, perché il testo sarà blindato dal governo con la fiducia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il primo sì al Senato. La legge attesa alla Camera entro il 25 aprile Notizie correlate Leggi anche: Dl Milleproroghe 2026, passa alla Camera: il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzo Dl Milleproroghe 2026, Camera vota la fiducia con 177 sì: il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzoL'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl sicurezza, frizioni nella maggioranza: oggi il primo sì in Senato; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Il primo sì al Senato. La legge attesa alla Camera entro il 25 aprile; Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni al Senato della Repubblica. Il primo sì al Senato. La legge attesa alla Camera entro il 25 aprileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Dl sicurezza, stretta sul piccolo spaccio e deroghe al divieto di coltelli: sì del Senato, tutte le misureROMA Un decreto nato con la dichiarata intenzione di arginare il rischio di guerriglie urbane - vedi Askatasuna - ma ci è mancato poco per vederne esplodere una nell'Aula del Senato. ilmessaggero.it Con un emendamento al Decreto Sicurezza approvato in Senato, arriva un’ulteriore stretta contro lo spaccio di droga: anche quello di lieve entità potrà essere punito con la reclusione. Mentre la sinistra si straccia le vesti e grida alla repressione, noi siamo cert - facebook.com facebook Presentato al Senato ‘RentVolution’ il rapporto di SoloAffitti x.com