Dl Milleproroghe 2026 passa alla Camera | il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzo

La Camera approva il decreto Milleproroghe 2026, causato dalla necessità di prorogare alcune scadenze amministrative, con 154 voti favorevoli e 64 contrari. Il testo passa ora al Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche, mentre alcuni deputati hanno espresso riserve sul contenuto del provvedimento. La prossima tappa si svolge tra pochi giorni in aula.

