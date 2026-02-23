Dl Milleproroghe 2026 Camera vota la fiducia con 177 sì | il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzo

La Camera dei Deputati ha approvato con 177 voti favorevoli il decreto Milleproroghe 2026, deciso dal Governo per prorogare alcune scadenze importanti. La decisione deriva dalla richiesta di fiducia, che ha permesso il passaggio al Senato per la conversione in legge. Ora il decreto deve essere approvato entro il 1° marzo, per evitare che alcune misure decadano. La discussione ha coinvolto diversi aspetti strategici del provvedimento.

L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe (DL 2002025) con 177 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti.