Saint Laurent Shopping ‘rive Gauche North south’ | Verdett…

Saint Laurent ha aperto due nuovi punti vendita chiamati 'rive Gauche North' e 'rive Gauche South'. Questi negozi sono situati in diverse zone e sono stati recentemente inaugurati.

Canvas e pelle: la fusione tra casualità e lusso nel modello Rive Gauche. L'equilibrio materico del modello Shopping. La borsa Saint Laurent 'Rive Gauche NorthSouth' rappresenta un caso studio interessante nell'ambito della moda di lusso contemporanea, dove il tessuto naturale, identificabile come canvas o cotone grezzo, incontra la solidità della pelle nera. Questa combinazione non è casuale ma risponde a una precisa intenzione estetica che mira a bilanciare la leggerezza tipica delle borse shopping con l'eleganza classica dei dettagli in pelle.