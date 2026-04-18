Oggi alle 11 si tiene un evento alla Biblioteca U. Martini, mentre domani alle 16 si svolge un’iniziativa presso MdS Editore. Entrambi gli appuntamenti sono dedicati a un libro molto discusso nelle ultime settimane, che ha attirato l’interesse di numerosi lettori e famiglie. Le due occasioni rappresentano una possibilità per approfondire la presenza di questa opera nel panorama letterario recente.

Oggi alle 11 alla Biblioteca U. Martini e domani alle 16 da MdS Editore due iniziative dedicate al libro che in queste settimane ha raccolto grande attenzione da parte di lettori e famiglie. Al centro una storia per l’infanzia che affronta con delicatezza temi sociali come fragilità, esclusione e scoperta di sé. Due appuntamenti pensati, in collaborazione con l’associazione La Voce del Serchio, tra i territori di San Giuliano Terme e Vecchiano per accompagnare il successo di Piccolo Orco, il libro di Paolo Gherbassi pubblicato da MdS Editore, che nell’ultimo mese ha saputo attirare l’attenzione di lettrici, lettori e famiglie, conquistando un riscontro particolarmente positivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Piccolo Orco" fa il bis

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