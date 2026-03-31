Paura in palestra si finge papà di un bimbo di 8 anni e tenta di rapirlo | il piccolo dà l’allarme e i genitori presenti bloccano l’orco

Nella giornata di ieri, una persona si è avvicinata a un bambino di otto anni in una palestra e si è presentata come il suo padre. Dopo aver tentato di portarlo via, il bambino ha dato l’allarme e i genitori presenti sul posto sono intervenuti per bloccare l’individuo. L’uomo è stato fermato e consegnato alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Non c’è tregua, gli orchi sono in agguato in ogni angolo a quanto pare. Un nuovo episodio scioccante che vede nel mirino di preoccupanti malintenzionati bambini piccoli, se non a scuola, in palestra. A Osio Sotto, nel cuore di un centro sportivo parrocchiale, ossia un luogo sinonimo di svago e sicurezza, dove ha fatto irruzione un uomo di 30 anni tentando di sequestrare un bambino di soli 8 anni, spacciandosi spudoratamente per suo padre. Solo la prontezza della piccola vittima. E la tempestività e il coraggio dei presenti, hanno evitato che l’allenamento di calcetto si trasformasse in un dramma irreparabile. L’orco in agguato negli spogliatoi: spacciandosi per il padre, tenta di rapire un bambino di 8 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paura in palestra, si finge papà di un bimbo di 8 anni e tenta di rapirlo: il piccolo dà l’allarme e i genitori presenti bloccano l’orco Articoli correlati Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo in un centro sportivo del BergamascoUn 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni... Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto: arrestatoUn uomo di trent'anni è stato arrestato dopo che ha provato a rapire un bambino di 8 anni in un centro sportivo a Osio Sotto, comune che si trova in... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Pietralata, la palestra dell’inclusione. Così lo sport allena la solidarietà; Incendio fuori da una scuola a Brindisi, le fiamme raggiungono la palestra occupata dai ragazzi. Ipotesi di atto vandalico; Si spoglia e si lancia sulle auto, denunciato; Italia, lo stadio della Bosnia fa meno paura grazie alla sanzione Fifa. Una donna su due ha paura di andare in palestra, l’ex tennista Sara Ventura: Un coach mi disse ti prendo a calciL’ex tennista professionista Sara Ventura racconta a Fanpage.it le discriminazioni e gli abusi ricevuti in ambito sportivo nel corso della sua carriera, in particolare quando era una giovane atleta. L ... fanpage.it Sì, diversi politici restano in silenzio perché hanno paura, altri sono ricattabili, altri semplicemente sono suprematisti e si riempiono la bocca di frasi fatte su democrazia e diritti (ma solo per "i bianchi"). La costante è una conoscenza amatoriale e una protervia x.com "L'Italia ha paura" Dzeko senza filtri in conferenza, alla vigilia di un match di importanza cruciale per la Bosnia - facebook.com facebook