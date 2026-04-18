Al circolo Pd di Carrara si è svolto un incontro con la partecipazione di iscritti, assessora alla Cultura e segretario locale. Durante il confronto, si è discusso della necessità di sviluppare un piano concreto per il centro storico. L'evento ha visto la presenza di figure politiche e membri del partito, che hanno condiviso idee e proposte per affrontare le sfide dell’area.

È stato un confronto partecipato quello che si è svolto al circolo Pd di Carrara. Presenti l’assessora alla Cultura Gea Dazzi e il segretario Luciano Morotti, gli iscritti si sono riuniti per tracciare la rotta sul futuro del centro storico. Si è parlato di decoro urbano, e sebbene sia stato riconosciuto un miglioramento nella pulizia della città, l’assemblea ha sottolineato come la strada sia ancora lunga. La proposta, condivisa dall’assessora Dazzi, è quella di superare le criticità attraverso una pianificazione più rigorosa degli interventi, che sappia collegare il centro alle zone periferiche. In quest’ottica, l’amministrazione intende avviare un tavolo con le associazioni per definire regole a cui le attività economiche dovranno attenersi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd del centro corre ai ripari: "Serve un piano serio"

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