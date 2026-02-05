Piove dal tetto del Centro Nerucci e l’acqua si infiltra nelle stanze. Il Comune interviene subito, annunciando una manutenzione straordinaria alla copertura. La spesa prevista è di 35 mila euro. Ora si aspetta che i lavori partano al più presto per mettere fine ai problemi di infiltrazioni.

Si verificano infiltrazioni di acqua piovana nel Centro Polivalente Nerucci e il Comune decide la manutenzione straordinaria alla copertura della struttura con un impegno di spesa di 35.800 euro. Con una determinazione del responsabile dei lavori pubblici, ingegner Michele Rosi, è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato disposto di assegnare i lavori tramite la procedura dell’affidamento diretto, cosa consentita visto l’importo previsto per l’intervento, tramite il sistema telematico Start della Regione Toscana. "Nel tempo si sono manifestati alcuni fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura – si legge nel testo della determinazione – riconducibili a un degrado progressivo del sistema di impermeabilizzazione esistente e alla perdita di continuità e di efficacia delle stratigrafie di tenuta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piove dal tetto del Centro Nerucci. Il Comune corre subito ai ripari

Approfondimenti su Centro Nerucci

La scuola Sante Zennaro ha ancora problemi d’acqua.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Centro Nerucci

Argomenti discussi: Piove dal tetto del Centro Nerucci. Il Comune corre subito ai ripari; Un anno dopo il putiferio è arrivato il momento: si affidano i lavori per la copertura del teatro Pirandello - AgrigentoNotizie; Monza, servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia: l'appello ai fedeli; Piove nelle aule: a Roma scuola chiusa dai vigili del fuoco e bambini a casa.

Monza, servono oltre 100mila euro perché piove dal tetto della parrocchia: l'appello ai fedeliSono passati 55 anni dalla celebrazione della prima messa che, dopo il crollo del 1977, inaugurava ufficialmente la nuova chiesa di San Biagio, e oggi l'intera parrocchia di via Prina comincia a risen ... monzatoday.it

Galleria Dorica senza pace. Piove dal tetto: allagata. Acqua e danni nei negozi: Ma i lavori non partonoAllagata, con l’acqua che arrivava quasi agli ingressi dei negozi. Non c’è tregua per la Galleria Dorica, il complesso di negozi e che si trova tra corso Garibaldi e via Marsala, in pieno centro. Ieri ... ilrestodelcarlino.it