Il Pd corre ai ripari Battaglia con il provinciale

Il Partito Democratico ha annunciato azioni correttive dopo un dibattito interno che ha portato alla sostituzione di un assessore da parte della sindaca. La decisione di revocare l’incarico a Lara Benfatto ha suscitato tensioni all’interno del partito, che ora si confronta con una disputa tra le diverse componenti provinciali. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni accese e divergenze di vedute tra i membri del partito locale.

Dopo mesi di discussioni e stracci volati il Pd scarica sulla sindaca Serena Arrighi la responsabilità di aver silurato l’assessore Lara Benfatto. È scritto in un comunicato del quartier generale di via Groppini a firma di Lucia Astegiano, Cristiano Bottici, Roberta Crudeli, Roberto Dell‘Amico, Chiara Grassi, Gianmaria Nardi, Federica Paradisi, Pietro Parodi, Riccardo Pecchia, Alba Peselli, Fabrizio Volpi. Un documento in cui il Pd parla anche di alleanze a campo largo, dove si dice apertamente che non si prendono ordini dalla segretaria provinciale Elisabetta Sordi, intervenuta nei giorni scorsi per dire che l’affare Benfatto non era stato discusso come da statuto ma deciso nelle segrete stanze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd corre ai ripari. Battaglia con il provinciale Smascherato il fotomontaggio con Mattarella, Minenna corre ai ripari e modifica il suo sitoCi sono casi, come quello di Marcello Minenna, in cui la toppa è peggiore del buco. Con l'infortunio di Petrelli il Forlì corre ai ripari: dal Ravenna arriva in prestito l'attaccante ZagreCon l'infortunio occorso al bomber Elia Petrelli non c'era tempo da perdere in casa Forlì Calcio e così nella giornata di giovedì la società di viale...