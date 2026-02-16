Con 4 reti di testa, Mateo ha raggiunto il connazionale dell'Inter. I suoi 7 gol valgono 13 punti. Ma in estate potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato Devoti a san. Pellegrino. A Mateo Casalanguila, giramondo di 23 anni, nato a Valencia con sangue argentino e l’Italia nel destino. Cittadino del mondo, già tante vite attorcigliatesi intorno a un pallone. Adesso ne vive una tutta sua, in una città che lo ha adottato e dove, per la prima volta lontano dalla sua zona di comfort, ha trovato finalmente la sua dimensione. Parma è ai suoi piedi. Anzi, nella sua testa. E non da ieri, quando all’ultimo respiro dello scontro salvezza con il Verona, con un’incornata ha spedito alle spalle di Montipò il pallone che - probabilmente - varrà più di mezza salvezza alla fine di questa corsa a ostacoli, nella quale i crociati si sono messi dietro ben otto squadre (in attesa del Cagliari impegnato stasera con il Lecce ndc).🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pellegrino ha segnato all’ultimo secondo, portando il Parma a vincere contro il Verona e riaccendendo le speranze di salvezza.

Parma e Verona si affrontano in una sfida decisiva per la lotta alla salvezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Testa, gol e punti: Pellegrino come Lautaro e il Parma vola verso la salvezza; Il solito copione: Maceratese ko con un gol di testa nel finale. La zona play-out è solo a un punto; Alisson entra e riprende super Malen: Napoli-Roma, quattro gol e un punto a testa; Eccellenza Girone B, un punto e un gol a testa nel derby bergamasco tra Lemine Almenno e Cisanese. Le immagini del match (VIDEO).

Scarpa d'Oro, Haaland è già in testa con 28 punti. Kane torna al gol, si ferma MbappéErling Haaland non smette di segnare. Con il gol realizzato nel trionfo del Manchester City contro il Liverpool, il bomber norvegese ha raggiunto quota 14 gol in Premier League e ora è in testa alla ... tuttomercatoweb.com

Serie A: Cagliari e Pisa, due gol a testa ma tanti rimpiantiCagliari e Pisa segnano due gol a testa ma portano a casa solo un pari, con tanti rimpianti per entrambe. La squadra di Pisacane si mangia le mani perchè, sotto di un gol, era riuscita a ribaltare la ... ansa.it

Parma, Cuesta: "Felici per la vittoria, ma ora testa al Milan. Andremo a San Siro per fare punti" #MilanPress - facebook.com facebook

#Parma, #Cuesta: "Felici per la vittoria, ma ora testa al #Milan. Andremo a San Siro per fare punti" #MilanPress x.com