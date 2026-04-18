Il Parma torna a vincere Elphege manda ko l' Udinese

Il Parma ha ottenuto una vittoria dopo quasi due mesi, battendo l'Udinese in trasferta. La squadra di casa, invece, ha subito una sconfitta che avvicina i ducali alla salvezza. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Parma, che ora si trova in una posizione più tranquilla in classifica. La squadra ospite ha avuto la meglio, interrompendo un lungo periodo senza vittorie.

I ducali ritrovano il successo dopo quasi due mesi e sono quasi salvi UDINE - Colpo esterno del Parma, che ora vede la salvezza ad un passo. I ragazzi di Carlos Cuesta espugnano 1-0 il Bluenergy Stadium contro l'Udinese: decide una rete di Nesta Elphege. La formazione ospite si ritaglia la sua prima occasione dopo appena 3' con un colpo di testa di Circati, che termina di poco alto sopra la traversa. La risposta del club friulano è immediata, poiché al 7' Zaniolo salta Nicolussi Caviglia e lascia partire un mancino, che però è impreciso. Al 18' ci prova Strefezza che, dopo una lunga manovra dei ducali, viene sbilanciato proprio al momento della conclusione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Parma torna a vincere, Elphege manda ko l'Udinese Zaniolo scarta il portiere e porta l'Udinese in vantaggio Notizie correlate Leggi anche: Udinese - Parma 0-1: prima perla di Elphege Leggi anche: Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Krause torna a Parma per il Napoli e per lo Stadio; 16-18 aprile 2026: torna Studiare a Parma – L’Università in Open Day; Il Napoli di Conte può sorridere: Hojlund torna contro il Parma; McTominay devastante quando torna a fare il centrocampista, col Parma sigla un record personale – CdS. Il Parma torna a vincere, Elphege manda ko l’UdineseUDINE (ITALPRESS) – Colpo esterno del Parma, che ora vede la salvezza ad un passo. I ragazzi di Carlos Cuesta espugnano 1-0 il Bluenergy Stadium contro l’Udinese: decide una rete di Nesta Elphege. La ... lanuovasardegna.it Il Parma passa contro l'Udinese col gol di Elphege: al Bluenergy è 1-0 per i ducaliI gialloblù di mister Cuesta portano a casa tre punti che archiviano la questione salvezza. Nulla da fare per i bianconeri, che cadono in casa ... tuttosport.com Il tecnico del Parma Carlos Cuesta torna a parlare del pareggio contro il Napoli, difendendo il gioco espresso dalla sua squadra Cosa rispondereste all'allenatore del Parma - facebook.com facebook Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: confermati i Fab Four, torna Politano x.com