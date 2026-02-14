Street food e prodotti agricoli al Parco fluviale il Comune rilancia con un nuovo bando

Il Comune di Santa Sofia apre un nuovo bando per il parco fluviale, spinto dal successo delle iniziative passate e dalla volontà di promuovere lo street food e i prodotti agricoli locali. La decisione nasce dall’afflusso di visitatori e dalla crescente domanda di cibo di strada genuino e sostenibile. Il Comune vuole così attirare più operatori e offrire ai cittadini un’esperienza gastronomica autentica, inserendo i stand in un’area dedicata e facilmente accessibile.

A Santa Sofia aperta la selezione per imprese alimentari e imprenditori agricoli: obiettivo valorizzare l’area di Brusatopa Come da bando, l’assegnazione coprirà la stagione estiva 2026 ed ulteriori giorni 30 da fruire, anche non continuativamente, a discrezione dell'operatore economico individuato, nel periodo tra aprile e giugno o comunque dalla data di rilascio concessione del posteggio. L'operatore potrà proporre un orario settimanale che si articoli in almeno 12 ore settimanali, distribuite anche a giorni alterni o in altre modalità, con obbligo di presenza nel fine settimana. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

È aperto il bando per i mercatini e lo street food di Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento.

La Festa Siciliana arriva a Pomezia dal 20 al 22 febbraio.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Festa Siciliana a Pomezia: street food, prodotti tipici e folklore; La Piadineria sfida lo street food di Napoli, e per l'occasione abbiamo intervistato il nuovo AD; Anche il caviale è finito in un fast food e non è uno scherzo; Street food alle Olimpiadi invernali: a Bormio c'è la firma bresciana.

Lo street food arriva a casa tua: prodotti di qualità, gusto eccezionale e prezzi incredibili da LidlSe ami lo street food, da Lidl ci sono delle incredibili offerte da non perdere, per assaporare tutto il gusto di questo cibo unico. Da Lidl la qualità è una garanzia, ma al contempo, anche la ... blitzquotidiano.it

Festa Siciliana a Pomezia: street food, prodotti tipici e folkloreAppuntamento a Pomezia dal 20 al 22 febbraio con la Festa Siciliana. Tre giorni di tradizioni e sapori siciliani: la manifestazione nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, c ... romatoday.it

Programma del 14 FEBBRAIO de Valtellina Winter Events – Sondrio (SO) San Valentino di festa tra sfilate, street food e show! Piazza Garibaldi – Sondrio dalle 15:00 – Partenza Carnevale dei Ragazzi dall’Oratorio San Rocco ore 16:00 – Arrivo in Pia facebook