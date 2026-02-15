Lungomare a Gallipoli addio ai furgoncini | street food nei chioschi di legno

A Gallipoli, il lungomare Galileo Galilei vieta i furgoncini di street food, segnando un nuovo inizio per l’area. La decisione elimina le auto ambulanti che per anni hanno attirato turisti e residenti durante le serate estive e anche nei mesi freddi. Ora, i chioschi di legno prenderanno il loro posto, offrendo un’alternativa più ordinata e decorosa. Questa scelta mira a migliorare l’aspetto del lungomare e a rendere più piacevole la passeggiata sul lungomare.

Il lungomare Galileo Galilei a Gallipoli cambia volto e segna la fine di un'epoca. I furgoncini dello street food, per anni simbolo delle notti estive e presenza fissa anche d'inverno, restano serrati in attesa del progetto di riqualificazione che promette nuove strutture ecosostenibili e un restyling radicale dell'area. Il piano, approvato dal punto di vista economico dalla dirigente del settore Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, Luisella Guerrieri, a fine dicembre 2025, prevede la realizzazione di chioschi ecosostenibili progettati per integrarsi con il contesto paesaggistico e migliorare l'ordine e il decoro urbano del lungomare.