Il Papa ha dichiarato che nessuno dovrebbe affrontare da solo le difficoltà, sottolineando come la Chiesa abbia attraversato molte tempeste nel corso dei secoli. Durante un discorso, ha ricordato che nei momenti di crisi ci si può sentire sopraffatti, con tutto che sembra oscuro e si avverte una sensazione di solitudine e fragilità. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli specifici.

"La Chiesa ha sperimentato tante volte, nel suo navigare lungo i secoli, tempeste e venti contrari", "è ciò che proviamo nei momenti in cui ci sembra di affondare, sopraffatti da forze avverse, quando tutto appare oscuro e ci sentiamo soli e fragili. Ma non è così. Gesù è con noi, sempre, più forte di qualsiasi potenza del male". Dio ci invita "a stare insieme, solidali". "Nessuno dev'essere lasciato solo ad affrontare le avversità della vita, e ogni comunità ha il compito, a tal fine, di creare e sostenere strutture di solidarietà", ha detto Leone nell'omelia della messa a Yaoundé.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Papa, 'nessuno sia lasciato solo ad affrontare le avversità'

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