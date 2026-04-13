Mattarella | richiamo Papa a pace urgentenessuno indifferente ad appelli

Il presidente della Repubblica ha lanciato un appello affinché venga raggiunta una pace urgente in tempi segnati da difficoltà. Ha sottolineato come nessuno possa rimanere indifferente agli appelli per la pace, evidenziando la necessità di un impegno condiviso. Il richiamo si inserisce in un momento di crisi internazionale, con particolare attenzione alle chiamate provenienti da figure religiose e istituzionali.

Roma, 13 apr. (askanews) – “Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Papa in risposta a quello che il Pontefice gli ha indirizzato prima di partire per “il lungo viaggio apostolico che La porterà in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale”. “Sono certo che nessuno potrà rimanere...🔗 Leggi su Ildenaro.it Mattarella al Papa, certo che nessuno rimarrà indifferente al suo appello alla pace"Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la... Pasqua, Mattarella scrive al Papa: "Mi unisco a suoi appelli per la pace"«Condividendone l’urgenza, mi unisco ai Suoi costanti appelli a favore della pace, della giustizia e del bene comune.