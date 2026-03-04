La Regione dichiara lo stato di emergenza per territori colpiti dai cicloni di febbraio Schifani | Nessuno sarà lasciato solo

La Regione ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraio, con l’obiettivo di coordinare gli interventi di assistenza e ricostruzione. Durante una riunione di giunta, il presidente ha ribadito che nessuno sarà lasciato solo, sottolineando l’impegno delle autorità locali e nazionali nel supportare le aree colpite. Sono stati già avviati interventi di emergenza e misure di sostegno.

Prosegue l'impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo. Dopo i primi interventi a sostegno dei comuni investiti dal ciclone Harry e le misure adottate in seguito alla frana di Niscemi, oggi nel corso della seduta di giunta, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, e approvata la richiesta di stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo che hanno colpito la Sicilia nelle prime settimane di febbraio con i cicloni "San Valentino", "Ulrike" e "Oriana". "Quello di oggi - spiega il presidente Schifani - è un passaggio fondamentale per accelerare le procedure, consentire di stanziare risorse straordinarie e di garantire interventi rapidi ed efficaci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Maltempo in Sicilia, Schifani dichiara lo stato di emergenza: danni per 740 milioni di euroIl presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia per i danni causati dal ciclone Harry

Sicilia, la Regione dichiara lo stato d'emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraioCome certificato dalla Protezione civile regionale, le province che hanno subito più danni sono quelle di Palermo, Trapani, Messina e Catania, soprattutto i comuni della fascia costiera, a causa del f

