Il Papa ad autorità dell' Angola non abbiate paura del dissenso'
Il Papa si è rivolto alle autorità angolane, invitandole a non temere il dissenso e a riconoscere la diversità come una risorsa. Ha sottolineato che il Paese ha potenzialità di sviluppo significative e che questa crescita dipende anche dal riconoscimento delle differenze e delle opinioni diverse. Il messaggio è stato rivolto ai leader che detengono il potere, esortandoli a credere nella ricchezza rappresentata dalla pluralità.
Il Papa lancia un forte messaggio ai politici dell'Angola che "può crescere molto, se prima di tutto voi, che nel Paese avete autorità, crederete alla multiformità della sua ricchezza. Non abbiate timore del dissenso - invita il Pontefice -, non spegnete le visioni dei giovani e i sogni degli anziani, sappiate gestire i conflitti trasformandoli in percorsi di rinnovamento. Anteponete il bene comune a quello di parte, non confondendo mai la vostra parte col tutto. La storia allora vi darà ragione, se anche nell'immediato qualcuno vi sarà ostile".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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