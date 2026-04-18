Il Papa ad autorità dell' Angola non abbiate paura del dissenso'

Il Papa si è rivolto alle autorità angolane, invitandole a non temere il dissenso e a riconoscere la diversità come una risorsa. Ha sottolineato che il Paese ha potenzialità di sviluppo significative e che questa crescita dipende anche dal riconoscimento delle differenze e delle opinioni diverse. Il messaggio è stato rivolto ai leader che detengono il potere, esortandoli a credere nella ricchezza rappresentata dalla pluralità.