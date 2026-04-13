Jovanotti agli studenti | Non abbiate paura dell’IA Il futuro è nella tecnologia ma senza sacrificio non si ottiene nulla

Il cantante Jovanotti ha incontrato oggi gli studenti in un'aula universitaria, evitando i soliti palchi e luci dei concerti. Durante l'incontro, ha detto di non temere l’intelligenza artificiale, definendola parte del futuro legato alla tecnologia. Ha inoltre affermato che senza impegno e sacrificio non si raggiungono risultati significativi. L’evento si è svolto nel Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo.