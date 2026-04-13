Jovanotti agli studenti | Non abbiate paura dell’IA Il futuro è nella tecnologia ma senza sacrificio non si ottiene nulla
Il cantante Jovanotti ha incontrato oggi gli studenti in un'aula universitaria, evitando i soliti palchi e luci dei concerti. Durante l'incontro, ha detto di non temere l’intelligenza artificiale, definendola parte del futuro legato alla tecnologia. Ha inoltre affermato che senza impegno e sacrificio non si raggiungono risultati significativi. L’evento si è svolto nel Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di Palermo.
Non un concerto, non un palco con luci e amplificatori, ma l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università degli Studi di Palermo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Giorgia Meloni all'evento per il Sì a Milano: "Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste""Sono giornate di grande attenzione, di enorme lavoro per evitare un ulteriore allargamento della crisi sulle risposte alle possibili ripercussioni"...
Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e presenta la tappa del Jova Summer Party 2026 alla Calabria Music Arena il 22 agosto...