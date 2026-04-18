Un genitore di un ragazzo coinvolto in un arresto ha commentato quanto accaduto, affermando che i propri figli sono stati aggrediti e hanno reagito. Ha aggiunto che gli adulti coinvolti non avrebbero dovuto scatenare una rissa con minorenni, ma piuttosto chiamare le forze dell’ordine. Tra le dichiarazioni, alcune frasi hanno attirato l’attenzione per la loro durezza, tra cui un commento su un altro individuo coinvolto.

"I nostri figli sono stati aggrediti e hanno reagito, non sono criminali. Gli adulti non avrebbero dovuto iniziare la rissa con dei ragazzi, alcuni minori, ma chiamare semmai le forze dell’ordine". I genitori dei due ragazzi di origine rumena arrestati per la morte di Giacomo Bongiorni non ci stanno e si ribellano alla gogna mediatica. Fin dalle prime ore della tragedia di piazza Palma a Massa hanno creduto alla versione dei figli. E continuano a respingere le accuse, mentre la città si appresta oggi, in Duomo, a dare l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni. I funerali saranno officiati dal vescovo Mario Vaccari e per l’occasione è stato proclamato il lutto cittadino.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il padre di un arrestato. Frasi choc su Bongiorni: "Doveva farsi i fatti suoi"

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