Il nuovo direttore Montalti dal Righi ai vertici dell’Ausl

Un giovane medico è stato nominato nuovo direttore dei Distretti Sanitari Cesena-Valle Savio e Rubicone, sostituendo la precedente dirigente. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, passando dal Righi a incarichi di responsabilità nell’azienda sanitaria. La nomina è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di insediamento. La sua designazione segna un cambiamento nella gestione delle strutture sanitarie dell’area.

Un giovane medico, che ha bruciato le tappe di una carriera che di certo punterà ancora più in alto, è stato nominato direttore dei Distretti Sanitari Cesena-Valle Savio e Rubicone in sostituzione di Paola Ceccarelli. Si tratta di Marco Montalti, 31 anni (il più giovane dirigente sanitario dell’ Emilia-Romagna ), cesenate che dal liceo scientifico Righi è poi approdato alla facoltà di Medicina dell’ Università di Bologna. Montalti si è poi specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e ha ottenuto l’abilitazione alle funzioni di professore universitario. Attualmente sta portando a termine un dottorato di ricerca in Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi presso il medesimo ateneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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