Il consiglio di amministrazione ha ufficialmente nominato Marco Lollobrigida come nuovo direttore di Rai Sport, segnando una modifica ai vertici della sezione dedicata all’informazione sportiva. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e critiche riguardo alla gestione precedente. L’elezione di Lollobrigida rappresenta una svolta nella direzione della trasmissione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui cambi di strategia.

Nuovo corso per l’informazione sportiva Rai dopo le polemiche sulla precedente gestione. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito a Roma sotto la presidenza del facente funzioni Antonio Marano e alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha sancito un passaggio di testimone cruciale per il futuro dell’ informazione sportiva del servizio pubblico. Con un parere favorevole unanime, Marco Lollobrigida è stato indicato come nuovo Direttore di Rai Sport, una nomina che arriva in un momento delicato e strategico per l’azienda di Viale Mazzini. Lollobrigida, volto noto e stimato del giornalismo sportivo italiano, non è un nome nuovo all’interno delle dinamiche della testata che si appresta a guidare.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Il Cda approva Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport: svolta ai vertici

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