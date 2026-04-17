Ausl il 31enne Marco Montalti è il nuovo direttore del distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone

Il 31enne Marco Montalti è stato nominato nuovo direttore dei distretti sanitari di Cesena Valle Savio e Rubicone. La scelta è stata effettuata attraverso una procedura di selezione pubblica e deliberata dal direttore generale dell’Ausl della Romagna. Montalti prende il posto di Paola Ceccarelli, che ha assunto un altro incarico all’interno della stessa azienda sanitaria. La nomina è stata ufficializzata con una delibera.

Il dottor Marco Montalti è il nuovo direttore del distretti sanitari Cesena Valle Savio e Rubicone. Nominato a seguito di apposita procedura di selezione pubblica con delibera del direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori, succede a Paola Ceccarelli che ha assunto l’incarico di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Valle del Savio: Ambrogetti riconfermato, il parco termaleNel cuore della Valle del Savio, mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva che ha confermato Pasquale Ambrogetti alla presidenza della... Leggi anche: Aido Savio-Rubicone un grande impegno per la vita