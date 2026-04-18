Il nuotatore ferrarese Simone di Sabato vola a Cipro | l' obiettivo è vincere la Coppa Len

Il nuotatore ferrarese Simone di Sabato si sta preparando per partecipare a una competizione a Cipro con l’obiettivo di vincere la Coppa Len. Dopo aver conquistato la medaglia alle Olimpiadi Master nella gara di 5 chilometri in acque libere ad Abu Dhabi, l’atleta si appresta ad affrontare questa nuova sfida. La sua presenza nel torneo è stata confermata e l’evento si svolgerà nei prossimi giorni.

Dopo il trionfo alle Olimpiadi Master nella distanza di 5 chilometri in acque libere ad Abu Dhabi l’atleta ferrarese Simone di Sabato si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDomenica 19 parteciperà alla 3 chilometri di Protaras.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Nuotatore felice, nuotatore veloce | Anna Chiara Mascolo a SWIMZONEF1 2026: Felicioni e Scontenti prima di Melbourne! Chi sorride e chi è già in crisi? Anna Chiara Mascolo, talentuosa nuotatrice azzurra classe 2001,...

Leggi anche: Dopo la 'tenerina', il cibo ferrarese vola nelle classi superiori degli aerei Lufthansa

Tutti gli aggiornamenti

Nuoto. Di Sabato brilla nei campionati tricolori Master di AlgheroSabato scorso Simone di Sabato ha brillato nell’ultima tappa dei campionati italiani svoltasi ad Alghero. La mattina si è aperta con la gara di 5 km, dove il nuotatore ferrarese del Nuoto Grosseto ha ... ilrestodelcarlino.it

Di Sabato e Roversi in Comune. Un premio alle eccellenzeUn doppio premio per meriti sportivi a Di Sabato e Roversi. Nella mattinata di ieri nella residenza municipale è stata consegnata una targa di riconoscimento all’atleta Simone Di Sabato per la ... ilrestodelcarlino.it