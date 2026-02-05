Dopo la ' tenerina' il cibo ferrarese vola nelle classi superiori degli aerei Lufthansa
Il cibo di Ferrara arriva in prima classe sugli aerei Lufthansa. La Rizzati Ferrara ha stretto accordi con il Gate Group Ltd per fornire i pasti nelle sezioni più esclusive dei voli. Dopo aver conquistato i palati locali con la 'tenerina', ora esporta i sapori ferraresi in tutto il mondo, portando avanti un rapporto di lunga data con la compagnia tedesca.
L’azienda ferrarese Rizzati vola nei cieli del mondo grazie a Lufthansa. La Rizzati Ferrara ha, infatti, avviato da alcuni anni dei rapporti di fornitura con la società Gate Group Ltd per le classi superiori di viaggio. Quest’ultima è tra le aziende più importanti al mondo per servizi catering on.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
