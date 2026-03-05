Nuotatore felice, nuotatore veloce | Anna Chiara Mascolo a SWIMZONE

Anna Chiara Mascolo, nuotatrice italiana nata nel 2001, ha recentemente partecipato a un evento internazionale, dimostrando le sue abilità in vasca. La atleta, nota per la sua velocità e determinazione, ha ottenuto risultati significativi durante la competizione. La sua presenza in questa manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, consolidando il suo ruolo nel panorama del nuoto competitivo.

Anna Chiara Mascolo, talentuosa nuotatrice azzurra classe 2001, è tornata a brillare sui palcoscenici internazionali. Reduce da un ottimo Campionato Europeo in vasca corta in cui ha realizzato i suoi primati personali, l'atleta fiorentina si prepara ad affrontare la stagione in vasca lunga ricaricata da un recente collegiale in altura. Tra la ritrovata serenità mentale dopo la delusione per la mancata qualifica a Parigi 2024, l'impegno con il gruppo sportivo dei Carabinieri e i prossimi test in acqua, Anna Chiara si racconta a cuore aperto.

Assoluti Frecciarossa. Deplano e Potenza veloci, ok Mascolo e AngioliniQuattro giorni dopo la chiusura degli europei in vasca corta di Lublino, con il trionfo della Nazionale di Butini nel medagliere (9 ori, 5 argenti e 6 bronzi) e nella classifica a punti, torna il ... federnuoto.it

Assoluti Frecciarossa. Deplano e Potenza veloci, ok Mascolo e AngioliniA vincerli è Anna Chiara Mascolo, che prima di Natale si laureerà in Economia Aziendale e Management. La 24enne gigliata - tesserata per Carabinieri e H. Sport, allieva di Marco Marsili - nuota in ... federnuoto.it