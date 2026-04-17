Rifiuti | Sunseri M5S dalla situazione a Catania la conferma del fallimento della Regione

Da cataniatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Catania ha firmato un'ordinanza che prevede il trasferimento di centinaia di tonnellate di rifiuti fuori città, verso Termini Imerese. Questa decisione si aggiunge a una serie di provvedimenti simili e viene vista come un'ulteriore dimostrazione delle difficoltà nella gestione del ciclo dei rifiuti nella regione. La situazione continua a suscitare reazioni tra le forze politiche locali e nazionali.

“L'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che dispone il trasferimento di centinaia di tonnellate di rifiuti fuori territorio, a Termini Imerese, rappresenta l'ennesima conferma del fallimento nella gestione del ciclo dei rifiuti. Una scelta emergenziale che calpesta principi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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