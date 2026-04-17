Rifiuti | Sunseri M5S dalla situazione a Catania la conferma del fallimento della Regione

Il sindaco di Catania ha firmato un'ordinanza che prevede il trasferimento di centinaia di tonnellate di rifiuti fuori città, verso Termini Imerese. Questa decisione si aggiunge a una serie di provvedimenti simili e viene vista come un'ulteriore dimostrazione delle difficoltà nella gestione del ciclo dei rifiuti nella regione. La situazione continua a suscitare reazioni tra le forze politiche locali e nazionali.

“L'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che dispone il trasferimento di centinaia di tonnellate di rifiuti fuori territorio, a Termini Imerese, rappresenta l'ennesima conferma del fallimento nella gestione del ciclo dei rifiuti. Una scelta emergenziale che calpesta principi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Taormina, la Cardiochirurgia pediatrica aggregata a Catania, arriva la conferma della RegioneLa Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sarà aggregata alla Cardiochirurgia per adulti del Policlinico universitario Rodolico-San Marco di Catania. Leggi anche: La vecchia linea Messina-Catania sarà dismessa, arriva la conferma della Regione Panoramica sull’argomento Rifiuti caos, allarme dell’M5S: arriva il commissario. Ama nelle mani di AceaEmergenza rifiuti, il Movimento 5 Stelle dalla Regione Lazio lancia l’allarme: possibile arrivo di un commissario e l’acquisizione dell’Ama in Acea. Il sindaco di Roma Virginia Raggi è avvisato. Roma ... affaritaliani.it Rifiuti, Roma è quasi pulita: emergenza finita. M5S vince la scommessaL’unica vera forza che può fermare l’operazione Roma pulita di Raggi-Muraro-Vignaroli è la Procura. Se l’assessore riuscirà a superare il faccia a faccia col sindaco e il consiglio Comunale di ... affaritaliani.it