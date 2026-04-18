Il no di Pacchini | Totale dissenso a questa visione

In consiglio comunale, l’unica rappresentante dell’opposizione presente sul tema del Piano strutturale è stata Maria Domenica Pacchini, ex appartenente alla Lega ora passata nel gruppo misto. Ha espresso un totale dissenso rispetto alla visione proposta, manifestando la propria posizione durante la discussione. La sua presenza ha rappresentato un momento di confronto all’interno del consiglio, con un intervento che ha attirato l’attenzione sui punti di criticità del documento.

L’unica dell’opposizione a essere presente in consiglio comunale sul Piano strutturale è stata Maria Domenica Pacchini, ex Lega passata nel gruppo misto. Era presente non per garantire il numero legale ("In quel caso non avrei partecipato"), ma "per onorare fino in fondo il mio mandato, per non sfuggire alle responsabilità e per esprimere tramite un voto contrario il mio forte dissenso con le scelte dell’amministrazione. Principalmente perché rappresenta una visione di parte, ovvero ciò che questa amministrazione avrebbe voluto veder realizzato e che lo studio Boeri di Milano ha rappresentato graficamente". Secondo Maria Pacchini la giunta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il no di Pacchini: "Totale dissenso a questa visione" Notizie correlate Pucci scaricato pure dalla coop rossa. Questa sinistra orwelliana allergica al dissensoLa deriva censoria della sinistra contro il comico Andrea Pucci non si ferma con il passo indietro per la co-conduzione del Festival di Sanremo. Viareggio, Pacchini rompe i patti: no a ogni candidato per le elezioniMaria Domenica Pacchini, ex segretaria locale della Lega e attuale esponente del gruppo misto a Viareggio, ha annunciato che non darà sostegno a...