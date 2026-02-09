Pucci scaricato pure dalla coop rossa Questa sinistra orwelliana allergica al dissenso

La decisione di escludere Andrea Pucci dalla Coop Rossa segna un ulteriore passo nella pressione della sinistra contro il comico. Dopo il ritiro dal Festival di Sanremo, Pucci si trova ora senza spazio anche nei negozi, in un clima di crescente censura e intolleranza verso chi osa criticare o divergere. La situazione sta facendo discutere e alimenta le polemiche sulla libertà di espressione in Italia.

La deriva censoria della sinistra contro il comico Andrea Pucci non si ferma con il passo indietro per la co-conduzione del Festival di Sanremo. La Conad infatti ha disdetto l'ingaggio per un evento aziendale. “Ora non faccio più ridere? Se va avanti così dovrò andare a chiedere l'elemosina”, ha commentato Pucci con ironia. Resta il tema: i compagni  sono in piena inversione orwelliana. Siamo al rovesciamento delle parole: parlano di inclusione e ti escludono, parlano di tolleranza e ti bastonano, parlano di diritto al dissenso e ti censurano. Il commento del direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

