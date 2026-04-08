Viareggio Pacchini rompe i patti | no a ogni candidato per le elezioni

A Viareggio, Maria Domenica Pacchini, ex segretaria locale della Lega e ora componente del gruppo misto, ha comunicato che non supporterà alcun candidato durante le elezioni previste tra il 22 e il 23 maggio. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza indicare al momento eventuali motivazioni specifiche. Pacchini ha quindi deciso di non partecipare alle scelte elettorali in questa tornata.

Maria Domenica Pacchini, ex segretaria locale della Lega e attuale esponente del gruppo misto a Viareggio, ha annunciato che non darà sostegno a nessun candidato per le tornate elettorali previste tra il 22 e il 23 maggio. La decisione nasce dalla ferma opposizione al sostegno di una candidata che in passato ha militato nel Partito Democratico. L’ex dirigente del Carroccio ha motivato la sua scelta attraverso un bilancio critico degli eventi politici recenti. Solo sette mesi fa, l’opposizione all’amministrazione guidata dal sindaco Del Ghingaro era considerata solida, sostenuta da una struttura della Lega definita tra le più radicate e numerose della Toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, Pacchini rompe i patti: no a ogni candidato per le elezioni Elezioni Comunali a Viareggio: Maineri vince le primarie, è la candidata sindaco del centrosinistraVIAREGGIO (LUCCA) – Federica Maineri correrà come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Viareggio. Messina, centrodestra in corsa per le elezioni: priorità ricostruzione e ricerca di un candidato unitario.Messina si prepara alle prossime elezioni amministrative in un contesto segnato dalle difficoltà post-ciclone.