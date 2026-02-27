Justin Robinson nel mirino dell' Olympiacos per la prossima stagione

L'Olympiacos sta valutando l'acquisto di Justin Robinson per la prossima stagione. Il club greco lavora sulla composizione della rosa, puntando a rafforzare la posizione di regista e ad aumentare l’efficienza in campo. La trattativa con il giocatore è in fase avanzata, ma non sono ancora stati comunicati dettagli ufficiali. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Il club greco è impegnato nella definizione della formazione per la prossima stagione, con l'obiettivo di rafforzare la cabina di regia e migliorare l'efficienza offensiva. In questo contesto, l'interesse principale ruota attorno a un playmaker in grado di guidare l'attacco e di gestire il ritmo nelle fasi cruciali della partita, mantenendo costante il livello di rendimento. L'opzione che ha catturato l'attenzione degli addetti ai lavori è rappresentata da Justin Robinson, attualmente in forza al Paris Basketball. Il profilo richiesto si allinea con le esigenze tecniche del team, che punta a un innesto capace di contribuire fin da subito alla crescita della squadra.