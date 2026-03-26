Lotta scudetto | i calendari di Inter Milan e Napoli a confronto Partenopei con il…

Il campionato di calcio entra nella fase decisiva, con le squadre di vertice che affrontano le ultime giornate. La corsa scudetto vede confrontarsi le rose di tre squadre, con calendari che si sovrappongono e turni importanti in arrivo. Le sfide imminenti determineranno le posizioni in classifica e chi avrà maggiori possibilità di conquistare il titolo.

Il campionato sta per entrare nella sua fase più calda, quella dove i margini d’errore si azzerano e ogni pallone scotta più del solito. Nonostante i distacchi in classifica, il verdetto resta aperto: finché la matematica non emette la sua sentenza definitiva, la corsa al titolo rimane una questione a tre. Le tre grandi protagoniste, Inter, Milan e Napoli, si presentano ai nastri di partenza dell’ultimo chilometro con stati d’animo e calendari profondamente differenti. Se i nerazzurri di Chivu devono gestire la pressione del primato, le inseguitrici sperano in passi falsi per riaprire i giochi. Calendari a confronto: le insidie sulla strada verso il titolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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