Il napoletano Fabio Cassese assume l’incarico di ambasciatore a Londra
Oggi Fabio Cassese ha preso servizio come nuovo ambasciatore d’Italia a Londra, secondo quanto comunicato dalla Farnesina. La nomina arriva dopo la conclusione delle procedure ufficiali e la firma del relativo decreto. Cassese sostituisce il precedente rappresentante diplomatico con l’obiettivo di rappresentare gli interessi italiani nel Regno Unito. La nomina si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
Fabio Cassese ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Londra. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nato a Napoli il 22 luglio 1961, si laurea in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Napoli il 22 ottobre 1986. In seguito ad esame di concorso, entra nella carriera diplomatica il 15 febbraio 1990. Dopo un primo incarico alla direzione generale del personale del ministero degli Affari esteri, dal 1993 e’ console a Rio de Janeiro. Nel 1998 e’ consigliere presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York. Nel 2001 rientra alla Farnesina presso la Direzione generale del personale. Nel 2005 e’ primo consigliere presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a Parigi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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