Diplomazia | Mario Vattani assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tokyo il video

Mario Andrea Vattani ha preso servizio come nuovo Ambasciatore d’Italia a Tokyo. La nomina è stata ufficializzata recentemente e lui si è insediato presso l’ambasciata italiana nella capitale giapponese. L’incarico lo vede rappresentare l’Italia in Giappone, svolgendo funzioni diplomatiche e di rappresentanza ufficiale. Il suo insediamento si è svolto in un contesto di relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Nel giorno in cui ricorre il 160esimo anniversario dell'amicizia tra il nostro Paese e il Giappone, il diplomatico dice in un video su Facebook: "Inizio la mia missione con grande onore e grande gioia" Mario Andrea Vattani è il nuovo Ambasciatore d'Italia a Tokyo. Ad annunciare l'inizio dell'incarico è stato lui stesso sui social, attraverso un video rivolto a "connazionali e amici" dice: "Nel 160esimo anniversario dell'amicizia tra Italia e Giappone" dice Vattani su Facebook "inizio con grande onore e anche con grande gioia la mia missione di Ambasciatore dell'Italia a Tokyo. E questo nuovo incarico arriva dopo l'importante l'esperienza di EXPO 2025 a Osaka, che è stato senza dubbio un passaggio molto significativo nel rafforzamento della visibilità e della presenza italiana in Giappone".